Vermisste Innsbruckerin (88) mit Drohne gefunden

Drohne erkannte Frau in Innenhof

Mitten in der Nacht, genauer gesagt gegen 2.45 Uhr konnte die Frau dank einer Drohne mit Wärmebildfunktion der Berufsfeuerwehr Innsbruck stark unterkühlt in einem Innenhof eines Innsbrucker Wohnhauses gefunden werden. „Die Frau wurde anschließend von der Rettung ins Krankenhaus Innsbruck gebracht“, heißt es seitens der Polizei.