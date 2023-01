Bangen um Tiroler: Von Wanderung nicht heimgekehrt

In Gries im Sulztal im Tiroler Oberland wird seit Montag ein 52-jähriger Einheimischer vermisst. Der Mann war von einer Wanderung nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Am späten Nachmittag wurde eine große Suchaktion in die Wege geleitet. Diese musste in der Nacht schließlich ergebnislos abgebrochen werden.