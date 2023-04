Charles & Camilla läuteten Osterwochenende ein

Charles verteilte erstmals als König Maundy-Münzen

Die gute Laune ließ sich das Königspaar, das am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey gekrönt werden wird, an diesem Tag selbst von einigen Demonstranten, die sich Plakaten, auf denen „Not My King“ geschrieben stand, nicht verderben. Mit einem strahlenden Lächeln winkten sie bei der Ankunft bei der York Minster den wartenden Zaungästen zu und posierten nach dem Gottesdienst geduldig für ein Gruppenfoto mit Sträußchen in der Hand.