Kate und William: Darum wird Ostern ganz besonders

Charles feiert erstmals als König Osterfest

Schon am Donnerstag werden Charles und seine Ehefrau Camilla bei der Ostermesse in der Kathedrale York Minster teilnehmen. Dort wird der König die Maundy Münzen verteilen. Die Zeremonie findet seit 600 nach Christus in England statt. Traditionell verteilt der König, der diese Aufgabe bereits im letzten Jahr Queen Elizabeth abgenommen hatte, 74 Männern und 74 Frauen speziell geprägte Silbermünzen, um ihnen für den Dienst an lokalen Gemeinschaften zu danken.