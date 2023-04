Nehmt Sturm auch heute den Wind aus den Segeln!

Unvergessen das Goldtor: Vom linken Strafraumeck machte Nakamura eine Körpertäuschung gegen Sturms Affengruber, ehe er den Ball ansatzlos im langen rechten Eck versenkte. „Klar wäre es toll, erneut einen Treffer erzielen zu können, am Ende zählt aber das Ergebnis. Wir wissen aber, dass wir in Graz bestehen können“, meint der Goldtorschütze. Wobei die steirischen Überflieger nicht erst seit dem Dreier vor 229 Tagen als „Lieblingsgegner“ gelten: Denn in den letzten 14 Partien kassierte man nur zwei Niederlagen gegen jenes Team, das sich in dieser Saison anschickt, die Salzburg-Dominanz zu durchbrechen.