Experten warnen vor „Crash“ im Gesundheitswesen

„Wenn wir so weitermachen, fährt das System an die Wand“

Drastisch formulierte den Reformbedarf Wilhelm Marhold, ehemals Chef der städtischen Wiener Spitäler: „Es vergeht kein Tag, an dem nicht Mängel im österreichischen Spitalswesen in den Medien aufscheinen. Es macht keinen Sinn, mit dem Flammenwerfer herumzugehen und einmal die Ärzteschaft, einmal die Krankenkassen anzugreifen. (...) Wenn wir so weitermachen wie bisher, fährt das System an die Wand.“