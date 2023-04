Mädchen in Müllraum brutal beraubt und erniedrigt

„Ich bin nur daneben gestanden“

Die beiden Haupttäterinnen wurden bereits Anfang Februar rechtskräftig zu zehn bzw. sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Dritte im Bunde war damals nicht zur Hauptverhandlung erschienen. „Ich hab‘ verschlafen“, erklärte sie nun unverblümt Richter Georg Allmayer. Diesmal kam sie pünktlich - und in Handschellen. Nachdem sie weiter nicht auf justizielle Briefe reagiert hatte, war die 15-Jährige fest- und am 11. März in U-Haft genommen worden. „Da ist es nicht so schön“, ließ sie den Richter an ihren jüngsten Erfahrungen teilhaben.