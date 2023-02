Ausgeraubtes Kind musste Müll „aufschlecken“

Raub, versuchte Erpressung, Nötigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, unbefugte Bildaufnahme: Heftig, was die erst 15-jährige (!) Wienerin auf dem Verbrechenskonto hat. Ihr Verhalten im Gericht am Mittwoch sprach Bände. Emotionslos erzählte sie über die Faustschläge in einem Müllraum, mit denen sie im Oktober eine 12-Jährige verletzte. Sie nötigte das Kind, sich auszuziehen und nahm ihr das Markengewand ab. Danach fertigte sie noch Fotos von ihrem halbnackten Opfer an und drohte, diese auf Instagram zu posten, „wenn sie am nächsten Tag nicht mehr Markenzeug bringt“.