Trump zurück in Mar-a-Lago: „Nation im Niedergang“

34 Anklagepunkte - 34-mal „nicht schuldig“

Die Staatsanwaltschaft legt ihm in der Anklageschrift die Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen zur Last. Er habe damit schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Wahl 2016 verbergen wollen. Im Zentrum der Vorwürfe steht die Zahlung von Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. In allen 34 Fällen bekannte sich Trump in New York „nicht schuldig“.