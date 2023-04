Trump bekennt sich vor Gericht „nicht schuldig“

In der Folge verlas Richter Juan Merchan die Anklageschrift. Demnach wird Donald Trump vorgeworfen, in 34 Punkten Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, die in Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung an Stormy Daniels im Wahlkampf 2016 stehen. Trump bekannte sich in allen Punkten „nicht schuldig“. Zuvor hatten die drei Anwälte Trumps Einsicht in die Anklageschrift nehmen können.