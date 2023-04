Organisation bekennt sich zu Mord an Tatarski

Bombenanschlag auf Darja Dugina

Im August 2022 hatte Ponomarjew berichtet, die Nationale Republikanische Armee stecke hinter dem Mord an der Tochter des Philosophen Alexander Dugin, Darja Dugina. Dugin gilt als Einflüsterer oder „Gehirn“ Putins. Damals konnte Ponomarjew jedoch keine Beweise vorlegen. Dugina wurde vergangenen August nahe Moskau durch eine Autobombe getötet. Das Fahrzeug ging sofort in Flammen auf, die 29-jährige Journalistin und Politologin hatte keine Chance. Am 2. April, also am Tag des Mordanschlags auf Tatarski, deutete der ehemalige Abgeordnete gegenüber Journalisten an, dass er die „Mörder des Militärbloggers“ kenne, aber auf die offizielle Mitteilung der Gruppe warten wolle.