Wenn nach einer Operation keine Narben bleiben

Operationen an Schilddrüsen und Nebenschilddrüsen zählen in österreichischen Krankenhäusern zu Routineeingriffen. Meist bleiben den Patienten aber störende Narben am Hals. Durch eine innovative Methode, wie sie nun im Klinikum Klagenfurt angewendet wird, gehören unschöne Makel ab sofort aber der Vergangenheit an.