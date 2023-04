„In Tirol wird es kein Impf-Werbeverbot geben“

Alles wurde in Tirol bestimmt nicht richtig gemacht - wie ein Rohbericht des Rechnungshofes aber zeigt, wurde auch nicht alles falsch gemacht. Die Corona-Aufarbeitung schlägt nach wie vor hohe Wellen - wie derzeit in Niederösterreich. Corona-Impf-Werbeverbot, Coronafonds zur Rückzahlung von Strafen - wäre so etwas auch in Tirol denkbar? Die Antwort von Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) fällt nüchtern aus.