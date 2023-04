Die glorreichen Sieben im Salzburger Unterhaus

So geschehen im 2. Klasse Süd-Kick zwischen Mühlbach am Hochkönig und Hüttau. Die Heimmannschaft konnte dank der „glorreichen Sieben“ Niedermeier, Essl, Gschwandtner, Wielandner, Glanzer, Muttenthaler und Richter den Kantersieg feiern. „Es freut mich für die jungen Spieler und es ist gut, dass etwas nachkommt, dann liegt nicht alles an mir“, grinst Damian Niedermeier, der gemeinsam mit Zells Brkic den „Schussstiefel“ anführt. Auch im Aufstiegskampf ein wichtiges Ergebnis, die Pongauer konnten so die Tabellenspitze gegenüber den punktgleichen Zellern verteidigen.