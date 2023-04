Bild von lokalem Künstler vor Museum besprüht

„Nur kurz unbeaufsichtigt“

„Es war nur kurz unbeaufsichtigt, als es passierte“, ärgert sich der Künstler in einer Stellungnahme an die „Krone“ über die „sinnlose Tat“, die passierte, als er weitere Bilder holen wollte. Mit rotem Farbspray war am Montag gegen 10 Uhr die 140 mal 100 Zentimeter große Leinwand besprüht worden. Wert des ruinierten Gemäldes: etwa 2500 Euro. Für den Künstler ist es nicht nur ein emotionaler, sondern auch finanzieller Verlust. Denn weil das Bild schon abgehängt war, dürfte der Versicherungsschutz nicht mehr greifen. Die Polizei Bad Ischl fahndet nun nach dem Sprayer.