„Ausgeschlafene Ärzte sind ein Qualitätsgewinn“

Dass in den meisten Bezirken ab Juli bzw. spätestens ab 1. Jänner 2024 wegen Personalmangels der Häusärztliche Notdienst (HÄND) zwischen 23 Uhr und 7 Uhr auf Visiten völlig verzichtet, betrachtet Wolfgang Ziegler, selbst Allgemeinmediziner und Vize-Kurienobmann der Ärztekammer, nicht als Qualitätseinbuße: „Für den Patienten ist es eher ein Qualitätsgewinn, wenn der Arzt ausgeschlafen ist, weil er keinen Nachtdienst machen musste.“ Die Versorgung der Bevölkerung sieht er in jedem Fall gesichert: „Zu Notfällen kommt in der Zeit ohnehin der Notarzt.“ Aus seiner 36-jährigen Berufserfahrung wisse er, dass in der Nacht nur selten eine unaufschiebbare Arztvisite nötig sei.