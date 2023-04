Hetzerei zu Anschlusszug folgten arge Wortgefechte

Hetzerei, Spot und gegenseitige Beschimpfungen

Die beiden hetzten also samt Gepäck zum Triebwagen und kamen dort „dem Zusammenbruch nahe“ an. „Äußerst belustigt darüber warteten dort Bahnhofsvorstand und Lokführer“, schildert der Rheumakranke. „Host gfrogt?“, ertönte als Antwort des Lokführers auf die Frage, warum man beim Einstieg mit hohen Stufen nicht helfe. Worauf auch dem Pensionisten der Kragen platzte, wie er zugibt. Was in gegenseitigen Schimpftiraden geendet haben soll.