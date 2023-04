Milliarden-Geldregen für TikTok-Mutter ByteDance

Spionagevorwürfe in den USA

Die Kurzvideo-Plattform steht im Westen nach Warnungen vor einer Ausspähung der Nutzer durch chinesische Behörden unter Druck. TikTok weist die Verdächtigungen zurück und wirbt um Vertrauen mit Plänen für die Datenspeicherung in den USA und Europa sowie eine unabhängige Aufsicht. In den USA - wo TikTok mehr als 150 Millionen Nutzer hat - scheint das Modell nicht auszureichen. Dort wird verstärkt über ein Verbot der App diskutiert. Laut Medienberichten fordern US-Behörden einen Rückzug chinesischer Anteilseigner.