Kälberiglus: Steht EU-weites Verbot bevor?

Strengere Gesetze

Dem „Verein gegen Tierfabriken“ sind Veränderungen in diesem Bereich ein dringendes Anliegen. In einer Aussendung des Vereins betont Kampagnenleiterin Isabell Eckl dazu: Wir sehen am Beispiel Österreichs, dass wichtige Tierschutz-Anliegen in strengen Tierschutzgesetzen umgesetzt werden müssen statt in freiwilligen Empfehlungen.