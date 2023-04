„The Night Agent“: Alle wollen den Spion sehen

Innerhalb einer Woche sammelte „The Night Agent“ 168 Millionen Sehstunden auf Netflix und legte so den besten Serienstart hinter dem Addams-Family-Hit „Wednesday“ und dem Serienkiller-Schocker „Dahmer“ hin. In 93 Ländern ist die zehnteilige Serie zudem in den Top 10 des Streamingdienstes vertreten: „Wir sind stolz darauf, dass ,The Night Agent‘ auf der ganzen Welt sofort begeistert aufgenommen wurde. Und wir werden den Zuschauern mehr vom Nervenkitzel und der Action bieten, die sie lieben“, kündigte Jinny Howe, Vizechefin der Netflix-Dramaserien, nun gleich eine zweite Staffel an, solange der Hype am Köcheln ist - denn alle wollen jetzt den Spion sehen.