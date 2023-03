Keira Knightley auf der Spur des Serienkillers

Der Serienkiller war schon einige Male Gegenstand von Verfilmungen - jetzt versuchte sich Filmemacher Matt Ruskin an dem True-Crime-Stoff, und zwar erzählt er ihn aus der Sicht zweier Journalistinnen, die als erste über eine Verbindung zwischen den Morden berichteten. Hollywoodstar Keira Knightley begibt sich als Reporterin Loretta McLaughlin in „Boston Strangler“ auf die Spur des Serienkillers: „Es ist eine Geschichte über die Brutalität der männlichen Psyche und wie schrecklich und gestört sie durch die Augen dieser beiden Frauen erscheint“, wird sie in einer Aussendung zitiert. Wichtig sei ihr auch gewesen, dass der Film zeigt, wie schwierig es für Frauen in den 60er-Jahren noch war, als Journalistinnen ernst genommen zu werden: „Loretta will die wirklich wichtigen Storys schreiben, darf aber zu Beginn des Films noch nicht. Das frustriert sie.“