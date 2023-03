China hat Russland ziemlich fest im Griff

Politologe: „China will stabiles Putin-Regime“

Schon der Besuch an sich - und die Dauer - ist ein Entgegenkommen Chinas an Russland. Man signalisiert: Moskau ist nicht isoliert. Umsonst macht China das aber nicht. Abgesehen von für Peking vorteilhaften Handelsabkommen wird Xi auch mit einigen politischen Versprechen im Gepäck abreisen: „China will ein stabiles Putin-Regime und keine prowestliche Regierung im Kreml haben. Auch in Zukunft nicht. Und Moskau wird über kurz oder lang alle geopolitischen Entscheidungen mit Peking abstimmen müssen - und das gefällt dem Kreml gar nicht“, sagt Dubowy.