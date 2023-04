Formel 1: Mercedes gibt sich keinen Illusionen hin

Immerhin gab’s durch Lewis Hamilton einen Podestplatz für Mercedes. „Unsere Pace war stark. Hinter Verstappen, der, sobald das DRS aufgeht, in einer anderen Liga fährt, sind alle fast gleichauf“, meinte Wolff, der jetzt ein paar Tage in Österreich noch auf die Ski steigen wird. „Trotzdem werden wir mal nachdenken müssen, warum wir hier so schnell waren. Wir dürfen uns keinen Illusionen hingeben, werden aber auf jeden Fall unsere Entwicklungsrichtung beibehalten, wollen einen Schritt nach dem anderen nach vorne machen.“ Die nächste Chance bietet sich am 30. April in Baku samt Sprintrennen.