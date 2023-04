Armenien: Verwirrung um Putins mögliche Festnahme

Vor wenigen Tagen schreckte Moskau auf, als bekannt wurde, dass nun die ehemalige Sowjetrepublik Armenien das Römische Statut und damit die rechtliche Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs ratifizieren will. Ein Abgeordneter der Regierungspartei warnte in diesem Zusammenhang sogar Russlands Präsident Wladimir Putin, gegen den seit 17. März ein internationaler Haftbefehl aus Den Haag vorliegt, nach Armenien zu reisen. Sonst drohe eine Verhaftung. Nun hat der stellvertretende Parlamentsdirektor in Eriwan versichert: Es bestehe kein Interesse an einer Festnahme des Kremlchefs.