Verbündetes Land warnt Putin vor Einreise

„Es wäre besser für ihn, in seinem Land zu bleiben“

Gagik Melkonyan, seines Zeichens Abgeordneter der Partei von Regierungschef Nikol Paschinjan, erklärte in einem Interview mit dem Nachrichtenportal factor.am: „Wenn Putin nach Armenien kommt, sollte er verhaftet werden. Es wäre besser für ihn, in seinem Land zu bleiben.“ Dabei machte Melkonyan darauf aufmerksam, dass das armenische Parlament bereits mit der Ratifizierung des Römischen Statuts begonnen habe. Darauf basiert der IStGH.