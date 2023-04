Wimmer: „Wir verhalten uns dann einfach schlecht“

Michael Wimmer (Austria-Trainer):

„Wir sind denkbar schlecht ins Spiel gekommen. Wir waren die ersten 35 Minuten nicht präsent und hatten keinen Zugriff auf das Spiel vom LASK. Wir hatten Glück mit zwei Abseitsentscheidungen. Nach der Halbzeit haben wir es gut gemacht, hatten viele Ballgewinne. Wir gehen durch zwei Traumtore in Führung, verhalten uns dann aber beim 2:1 einfach schlecht. Das war taktisch nicht clever. Zum Schluss machen wir es nicht gut, sind in Überzahl in der Box und kriegen trotzdem das 2:2. Letzten Endes ist es aufgrund der zweiten Halbzeit ein gerechtes Unentschieden.“