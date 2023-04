Sturm Graz gegen den SK Rapid Wien ab 17 Uhr LIVE

In Graz ist es mit allzu nobler Zurückhaltung vorbei - zumindest auf den Rängen. „Wir haben noch Großes vor“, ließ die organisierte Fanszene wissen und lud zum Aufwärmen Sonntagmittag in die altehrwürdige Gruabn. „Historisches liegt in der Luft. Wir können es fühlen: In diesem Frühjahr ist alles drin.“ Der Schlager gegen Rapid war am Freitag nahezu ausverkauft.