Die gefährliche Reise ans Wasser

Jetzt im Frühjahr wandern die Tiere zu den Laichgründen, um dort ihre Eier abzulegen. In diesem Fall ist das angestrebte Ziel in erster Linie der Teich der Golfclubanlage in Tschagguns. Die Amphibien suchen jedes Jahr aufs Neue die Gewässer auf, in denen sie selbst herangewachsen sind. Auf ihrer Wanderung sind die Tiere vielen Gefahren ausgesetzt, besonders dem Straßenverkehr. Österreichweit werden jedes Jahr schätzungsweise fünf Millionen Amphibien überfahren. Auch auf der Zelfenstraße im Montafon haben nicht alle wandernden Frösche und Kröten die Nacht überlebt, wovon die Blutflecken auf dem Asphalt zeugen.