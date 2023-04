„Das ist kein Fast Food, sondern eine Offenbarung“

Auf den einschlägigen Gastro-Tipp-Seiten in den Sozialen Medien überschlagen sich derzeit die Meinungen über „Station 183“ mit Superlativen. Nahezu jeder - ob Burgerfetischist oder nicht -, der im neuen Laden in der Rudigierstraße 8 in den letzten Wochen schon einmal gespeist hat, frohlockt. Die „Krone“ wollte es genau wissen, wer und was hinter diesem Linzer Fast-Food-Phänomen steckt.