Die „OÖ-Krone“ lädt zum Kino-Abend nach Wels

Damit Sie gleich bestens auf den Film vorbereitet sind: Ella (Miriam Fussenegger), die reiche Tochter eines korrupten Bankiers (August Zirner), flüchtet am Tag ihrer Hochzeit in den Kofferraum eines Bentleys. Und just diesen Wagen beschließt der schusselige Autodieb Richie (Otto Jaus) zu stehlen. Ella wittert nun ihre Chance, das Verschwinden als Entführung zu inszenieren, um schließlich ihren verbrecherischen Vater ans Messer zu liefern.