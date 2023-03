Ausblick mit „freiem Kopf“, Rückblick „in Frieden“

Wegen dem Linz-Video war das Verhältnis mit Bürgermeister Klaus Luger zerrüttet. Hat sich das mittlerweile wieder geändert?

Es bestand damals die Mär, dass der Bürgermeister das Video nicht gezeigt bekommen hat. Sein gesamtes Umfeld hat es damals gesehen. Ich habe gesagt, ich würde es ihm gerne selber zeigen, aber wenn er nicht da ist, bereitet ihn bitte darauf vor. Und das ist nicht passiert. Wobei es wahrscheinlich am Ende besser so war, denn hätte ich es ihm gezeigt, wäre vermutlich ein „Nur über meine Leiche“ die Reaktion gewesen. In einem Termin hat er mir später gesagt, dass alles, was ich mache, „oldschool“ sei. Ich rechne ihm aber hoch an, dass er mir zu meinem Geburtstag auch zu den Erfolgen, die wir gehabt haben, gratuliert hat. Die Situation war alles in allem zwar nicht angenehm, aber wir haben unseren Frieden gefunden.