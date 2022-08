Mars-Astronauten steuern mit Raumschiff Linz an

Kein zweiter Teil von „Linz ist Linz“

In der Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Kampagne setzt Georg Steiner auf das bewährte Team aus dem Vorjahr. Während für die Idee zur Kampagne sowie für die Produktion des Films Sinisa Vidovic (FORAFILM) und Dinko Draganovic verantwortlich waren, wurden die Detailplanung und Weiterentwicklung der Kampagne seitens Marketing des Linz Tourismus übernommen, der nicht nur Auftraggeber sein will, sondern passende Ideen gemäß der Marke selbst adaptiert und anpasst. Eine weitere Agentur war, wie sonst meist üblich, nicht involviert. „Für uns war rasch klar, dass wir keinen Teil 2 von ,Linz ist Linz‘ machen wollen. Da der Weltraumtourismus vor allem wegen der Aktionen von Elon Musk immer mehr an Aufmerksamkeit bekommt, hatten wir die Idee, uns dieses Thema vorzunehmen und Alternativen aufzuzeigen. Wir wollten eine Geschichte erzählen, wobei schnell feststand, dass dieser Film länger werden sollte. Unser Anspruch an das Drehbuch, die Kamera, den Schnitt und an die gesamte Produktion war ein sehr hoher. Wir hoffen, dass dieser Film so etwas wie ein Gamechanger sein wird und zeigt, dass sich auch die klassische Werbung verändern kann“, sagen die beiden Regisseure Sinisa Vidovic und Dinko Draganovic.