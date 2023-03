„Wie man in den Wald ruft, so ruft er zurück“, brachte es Sophie Skriboth von der Kelag auf den Punkt, die hinter einem herausragenden Felix Perkonig von Flex und vor Lena Wipfler von der Treibacher Industrie in Deutsch gewann, wo „Krone“-Redakteurin Kerstin Wassermann die Jury leitete. In Mathematik überzeugte Kai Dzino (Flex); in Englisch Christian Läufer (Kelag). IV-Chefin Claudia Mischensky war von ihren jungen Schützlingen begeistert: „Toll, wie sich alle einbringen – das braucht der Standort Kärnten!“