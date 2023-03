Brandalarm: Feuerwehr weckte hungrigen Trunkenbold

Von Florianis in Sicherheit gebracht

Die Speisen brannten an - durch die starke Rauchentwicklung wurde der Brandmeldealarm ausgelöst. Der 40-Jährige bekam von all dem jedoch nichts mit. „Er konnte erst durch die eintreffende Feuerwehr geweckt und in Sicherheit gebracht werden“, berichtete die Polizei.