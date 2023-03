Absage an Babler: Hergovich gegen SPÖ-Stichwahl

SPÖ-Mitgliederbefragung: Hergovich-Kritik am Procedere

Im ATV-Gespräch übte er auch Kritik am Procedere rund um die Mitgliederbefragung. Er schließt sich Babler inhaltlich an, der von einem „Kasperltheater“ gesprochen hat. Laut Hergovich wäre es sinnvoller gewesen, vorab Hürden wie etwa die nun notwendigen 30 Unterstützungserklärungen einzuziehen.