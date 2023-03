Stadtseilbahn zum Kofel: Bevölkerung am Wort

Studie zeigte 2021 Möglichkeiten auf

2021 wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, die zeigt, dass eine Seilbahn vom Leipziger Platz oder vom Innsbrucker Hauptbahnhof über die Olympiaworld in Innsbruck-Mitte über Igls/Lans bis zur Talstation der Patscherkofelbahn durchaus umsetzbar ist. In rund 18 Minuten wäre man dann beispielsweise vom Hauptbahnhof bei der Talstation der Patscherkofelbahn und in rund fünf Minuten vom Sillpark via Hauptbahnhof Innsbruck bei der Olympiaworld.