In der Therapie bei Krebs tut sich Revolutionäres

Die Diagnose Krebs ist heute in den meisten Fällen kein Todesurteil mehr. „Zwei Drittel der Patienten können geheilt oder die Erkrankung durch eine gute Behandlung in Schach gehalten werden – Tendenz steigend.“ Eine hoffnungsfrohe Botschaft, die Ewald Wöll, ärztlicher Direktor im Krankenhaus Zams, bei einem Pressetermin zur Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie (OeGHO) in Innsbruck an den Beginn seiner Ausführungen stellte. Mehr als 1000 Fachleute nehmen an dem Kongress teil. Wöll fungiert als Gastgeber.