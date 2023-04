Die kleine Botin beendet ein Kapitel

Der Frühling steht vor der Tür, und wir kommen jetzt richtig in Schwung. Ich persönlich finde es wichtig, immer wieder auch kurz innezuhalten und auf die letzen Wochen und Monate zurückzublicken - so fällt es mir leichter, an Projekten dranzubleiben. Ich erkenne so, was schon gut lief und wo ich noch mehr Energie reinstecken muss, ohne den Überblick und die Motivation zu verlieren.