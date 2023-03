Osterferien starten mit Regen und Schnee

Neben dichten Wolken zeigt sich die Sonne am Sonntag nur wenig. Am ehesten südlich des Alpenhauptkammes sowie am Nachmittag auch im Norden und Osten Österreichs. Am Abend kann es teilweise auch regnen. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 6 bis 14 Grad erreicht, am wärmsten wird es im Klagenfurter Becken sowie in der Südoststeiermark.