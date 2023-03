Justiz und Jugend: Da kein Herz, dort kein Hirn

Für heftige Diskussionen sorgt die von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt beantragte Einweisung eines 15-jährigen Kärntner Buben. Julian (Name geändert) wird nach einer Rangelei auf dem Fußballplatz als „gefährlich“ eingestuft und soll in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden. Insgesamt waren im Vorjahr 90 Jugendliche in Österreich im sogenannten Maßnahmenvollzug untergebracht. Diese erschreckend hohe Zahl soll gesenkt werden.