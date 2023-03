Streit am Fußballplatz: Jetzt soll Bub in Anstalt!

Julian (Name geändert) hat schon viel hinter sich. Es gibt Probleme in der Familie, das Jugendamt geht ein und aus, die Obsorge für seine Schwestern ist den Eltern teilweise entzogen worden. Er selbst leidet an einer leichten Intelligenzminderung, ist in der Entwicklung hinter seinem Alter zurück und wurde bis vor kurzem nach dem Sonderschulplan unterrichtet. Seine Zukunftsaussichten waren bisher also nicht die besten - doch jetzt schaut es so nach einer Entscheidung der Justiz so aus, als hätte Julian gar keine Chance mehr! Was ist geschehen?