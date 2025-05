Austria Klagenfurts Damen kicken in der 2. Liga

In Klagenfurt freut man sich auf die Aufgabe. „Damit hat der Damenfußball bei uns auch den Stellenwert, den er verdient. Aktuell haben wir ein Team in der Kärntner Liga. Das ist für den Damenfußball in Kärnten das beste. Ich hoffe, dass auch das Land und der Kärntner Fußballverband positiv dazu stehen“, erklärt Präsident Robert Micheu, der weiter den Trainer machen wird. „Das Ziel ist, ein schlagkräftiges Team mit Girls aus unserem Bundesland aufzustellen – ein Teil wird aus Spittal übernommen.“