Proteste gegen neue Wasserspeicher in Frankreich

Am vergangenen Samstag gingen Tausende Menschen gegen den Bau neuer Wasserspeicher nahe dem Dorf Saint-Soline in Westfrankreich auf die Straße. Die genaue Zahl wird auf 6000 (Behörden) bis 30.000 (Organisatorinnen und Organisatoren) geschätzt. Darunter waren unter anderem ein Kleinbauernverband und Umweltgruppen. Der Hintergrund des Bauplans ist die extreme Trockenheit in Frankreich. 16 große Wasserreservoirs sollen künftig im Winter bei hohem Grundwasserstand gefüllt werden und in trockenen Monaten die Felder bewässern. Landwirtinnen und Landwirte haben die Hoffnung, ihre Ernten dadurch über Dürreperioden hinwegzuretten. Von den Wasserreservoirs könnten mehr als 400 von ihnen profitieren.