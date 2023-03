Pensionsproteste in Frankreich: 440 Verletzte

Die Stimmung war in einigen Städten bereits tagsüber angespannt. Laut Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin wurden mehrere öffentliche Gebäude wie ein Rathaus angegriffen, allein in Paris hat es etwa 900 Feuer gegeben. Laut Behörden demonstrierten am Donnerstag landesweit knapp 1,09 Millionen Menschen, die Gewerkschaft CGT sprach hingegen von 3,5 Millionen Beteiligten.