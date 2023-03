Jugendbande stahl Autos für Spritzfahrten

Dank intensiver Zusammenarbeit von Polizisten des Bezirks Vöcklabruck in Oberösterreich und Beamten des LKA Salzburg konnte eine sechsköpfige Jugendbande im Alter von 12 bis 17 Jahren ausgeforscht werden. Das Sextett soll im Zeitraum von 23. Jänner bis 11. Februar sechs Fahrzeuge unbefugt in Gebrauch genommen sowie Diebstähle aus unversperrten Autos, Einbrüche und Urkundenunterdrückungen begangen haben. Insgesamt konnten der Bande allein in diesem Zeitraum mehr als 40 strafrechtliche Delikte im Bezirk Vöcklabruck nachgewiesen werden.