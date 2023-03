Schwarz-Blau in NÖ: Mikl-Leitner kontert Kritikern

Van der Bellen mahnte Mikl-Leitner

Bei ihrer Angelobung in der Wiener Hofburg am vergangenen Freitag musste sie sich wegen der Zusammenarbeit mit der FPÖ abdr auch einiges von Bundespräsident Alexander Van der Bellen anhören. „Viele Menschen machen sich Sorgen und ich kann viele dieser Sorgen nachvollziehen“, betonte Van der Bellen. Er prangerte „Wissenschaftsfeindlichkeit“ und die kritische EU-Haltung der Freiheitlichen an und erinnerte in seiner Rede auch an den Nationalsozialismus. Am Ende mahnte er Mikl-Leitner direkt: „Die Menschen werden genau hinsehen, wie sich diese Landesregierung verhält!“