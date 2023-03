„Linkes Empörungs-Orchester“: ÖVP NÖ teilt aus

„Wortwahl abrüsten“

„Mein Politikverständnis ist es, dass wir Politiker uns einer faktenbasierten Kritik stellen müssen, aber auf Fake Facts und Polemik kann man nicht mit Argumenten reagieren. All diese Fake Facts verunsichern und schaden der politischen Kultur in unserem Land“, so Danninger. Er appellierte an alle, ihre „Wortwahl abzurüsten“: „Diese Regierung braucht keine Vorschusslorbeeren, sondern will an ihren Taten gemessen werden.“