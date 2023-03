Angelobung: Mikl-Leitner muss sich einiges anhören

Freitagmittag ist Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in der Wiener Hofburg zum dritten Mal zur Landeshauptfrau Niederösterreichs angelobt worden (siehe Video oben). Bundespräsident Alexander Van der Bellen nahm dabei auch Bezug auf ihr schwarz-blaues Bündnis und sparte nicht mit Kritik: „Viele Menschen machen sich Sorgen und ich kann viele dieser Sorgen nachvollziehen.“ Er prangerte „Wissenschaftsfeindlichkeit“ und die kritische EU-Haltung der Freiheitlichen an und erinnerte in seiner Rede auch an den Nationalsozialismus. Am Ende mahnte er Mikl-Leitner direkt: „Die Menschen werden genau hinsehen, wie sich diese Landesregierung verhält!“