Kickl will Erdgasbohrungen, Landespartei wartet ab

Etwa in Berndorf oder Straßwalchen. Gerade in Berndorf gibt es Widerstand einer Bürgerinitiative. „Das wäre eine starke Beeinträchtigung“, sagt Bürgermeister Johann Stemeseder (ÖVP). Wäre die FPÖ hier für Erdgas-Bohrungen? Salzburg-Chefin Marlene Svazek will sich dazu nicht festlegen. „Es ist ein sensibles Thema. Ob das für Salzburg Sinn macht, weiß ich nicht. Man muss abwägen, was ist tatsächlich drinnen, und ist der Eingriff gerechtfertigt“, sagt sie. In Berndorf würde es um 120.000 Kubikmeter Erdgas täglich gehen. Laut Svazek wäre es Kickl vor allem um die großen Vorkommen in Niederösterreich gegangen.