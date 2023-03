Ex-Ministerin Köstinger landet auf neuem Posten

„Erfolgsgeschichte fortsetzen“

„Ryanair ist bekannt für hohe Standards in puncto Sicherheit und Qualität sowie für faire und erschwinglichen Preise. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass Ryanair seine Erfolgsgeschichte als größte Fluggesellschaft Europas fortsetzt“, ergänzte Köstinger. Sie wolle dazu beitragen, dass Ryanair auch in Zukunft den Platz an der Spitze der Branche behauptet, Arbeitsplätze sichert und den Tourismussektor stärkt.